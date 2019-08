Letní kino promítá 7. a 9. srpna

Letní kino Ostrov Litoměřice v 32. týdnu uvádí:

7.8. – 21:00 – Humorista

Rusko / Lotyšsko / Česko, 2019, 100 min

Režie: Michail Idov

Borise Arkadije živí humor v době, kdy vás smích může existenčně zlikvidovat. Polovina 80. let. Brežněv zemřel, Andropov zemřel a o Černěnkovi se šeptá, že to má taky za pár. Boris vystupuje s neškodným skečem o opičce a žije život prominenta, komika režimem nejen tolerovaného, ale i podporovaného. Pod povrchem se ale dusí. Humor je z podstaty svobodný a pohrdá hloupostí mocných. V Borisovi zuří vnitřní boj mezi konformistou a buřičem. A to vše v době, kdy humor může zabíjet.

Tragikomedie Michaila Idova (scénář k filmu Léto) pojednává o možnostech svobody v nesvobodné době, o srážce lidské kreativity s tupostí moci.

Vstupné: 100 Kč, pro členy Filmového klubu a v předprodeji přes smsticket: 90 Kč.

9.8. – 21:00 – Zelená kniha

USA, 2018, 130 min

Režie: Peter Farrelly

Bývalý vyhazovač a drobný podvodníček Tony „Pysk” Vallelonga (Viggo Mortensen) má mezi newyorskými Italy pověst chlápka, který dokáže vyřešit každou šlamastyku. Slavný černošský klavírista Dr. Don Shirley (Mahershala Ali) si ho proto najímá jako řidiče a bodyguarda na turné po divokých státech amerického Jihu 60. let. Tony je horkokrevný, ne moc vzdělaný, ale o to mazanější. Nade vše miluje svoji ženu (Linda Cardellini) a smažená kuřata. Dr. Don je jeho protikladem: kultivovaný génius jemných mravů a pevných zásad. Aby společně překonali nástrahy, musí si k sobě oba tvrdohlaví muži najít cestu skrz předsudky a humorné přešlapy. Originální komedie Zelená kniha (Green Book) získala tři Oscary včetně sošky pro Nejlepší film. Režisér Peter Farrelly (Blbý a blbější; Já, mé druhé já a Irena; Něco na té Mary je) se inspiroval příběhem skutečného přátelství a natočil jeden z nejdojemnějších i nejvtipnějších filmů roku.

