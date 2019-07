Letní kino na zámku v Roudnici

Sobota 27. 7. od 21.30 hodin: Mamma mia!2: Here we go again

Předprodej v roudnickém infocentru. Lístky lze zarezervovat a vyzvednout až na místě na tel.: 412 871 501 nebo přes email: infocentrum@vyletnarip.cz.

Po prvním úspěšném promítání si pro vás Spolek pro obnovu roudnického letního kina ve spolupráci s Říp, o.p.s. a za podpory města Roudnice nad Labem připravil další promítání, tentokrát snímku Mamma Mia!2: Here we go again v nádherném areálu Lobkowiczkého zámku, jehož veškerý zisk půjde Spolku obnovy roudnického letního kina.

Jednotné vstupné: 90,-

Areál otevřen již v 19:00. Občerstvení zajištěno.

Podsedáky a deky s sebou jsou výhodou.