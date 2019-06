Letní kino Litoměřice - Všechno bude

Typický outsider čtrnáctiletý Mára (Tomáš Mrvík) a jeho kamarád dvanáctiletý Heduš (Jan František Uher) podniknou cestu za svobodou. Mára ukradne auto a svými průšvihy ohromí i mladou stopařku (Eliška Křenková). Všichni jsou na útěku, na dobrodružné cestě, užívají si náhlou svobodu, kterou už možná nikdy nezažijí. Až do okamžiku, kdy Máru chytne policie. Vyslýchá ho policistka (Lenka Vlasáková) s policistou (Martin Pechlát) a my spolu s nimi váháme, co je realita a co smyšlený chlapecký svět, někdy je těžké rozlišit pravou skutečnost od té vyfantazírované…

Film získal šest Českých lvů za rok 2018 a natáčel se mimo jiné i v blízkém okolí Litoměřic, na jezeru v Píšťanech.

Letní kino + Filmový kvíz z českých filmů o tričko Kinoklubu Ostrov, vstupenky do Letního kina a filmy na DVD. Soutěží se v tříčlenných týmech, registrace do 20:15.

Začátek kvízu 20:30.

Vstupné: 100 Kč, pro členy Filmového klubu a v předprodeji přes smsticket: 90 Kč

Začátek filmu 21:30.