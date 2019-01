Lednový program štětských turistů

Klub českých turistů ve Štětí vstoupil do nového roku plný energie. Sezonu zahájili novoročním výstupem na Špičák a zahálet nebudou ani zbytek ledna. Již v sobotu 12. ledna se vydají na Pochod Tříkrálový do Čelákovic. O týden později vyrazí za kulturou do Prahy na muzikálové představení Fantom opery. Na poslední lednovou sobotu si naplánovali výlet na výstavu insignií Univerzity Karlovy, která se koná v historické budově Karolina a následně podniknou exkurzi do prostor České televize na Kavčích horách, kde je připravený bohatý program o historii a současnosti České televize.