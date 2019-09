Pavel Krejčí se zaměří na to, proč je toto období obzvlášť náročné pro naše partnerské vztahy, proč se nám děje, to co se děje a zda je to jen na nás, nebo jsou tady další vlivy, které zkrátka neovlivníme, nebo jen velmi málo...

Kdy: Středa 4. září od 10 hodin

Kde: Hradní zasedací místnost

Za kolik: Zdarma