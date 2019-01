Klub finanční gramotnosti v Roudnici

Chcete vědět, jak spravovat svoje finance. - Zajímá Vás, jak si zajistit vždy dostatečné peníze na svoje potřeby, přání i sny? - Na začátku nezahltíme posluchače kvantem informací, čísel ani postupů. - Zahrajeme si hru, která simuluje 30 let života jedné rodiny. - Na konkrétních příkladech ve hře ukazujeme, jak byly některé kroky důležité a jak takové situace řešit v reálném životě. - Peníze nejsou vůbec důležité, když jich máme dost. Jak to udělat? Přihlášení: klub.financni.gramotnosti@slajerova.cz, Místo konání: Roudnice nad Labem 413 01 Stadická 1305, Úterý 9.1.2018 od 16:00 do 18:00