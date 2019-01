Kino Štětí, 3. - 8. dubna

KINO ŠTĚTÍ:

úterý 3. 4. v 18.00 VEZMEŠ SI MĚ, KÁMO? (Francie) - v nouzi poznáš přítele. Bláznivá komedie o dvou kamarádech, kteří se kvůli papírům na oko vezmou a obrátí naruby život všem okolo. V českém znění.



středa 4. 4. v 18.00 TÁTOVA VOLHA (ČR) - Eliška Balzerová a Tatiana Vilhelmová v úspěšné české komedii autora komediálních hitů Účastníci zájezdu a Ženy v pokušení. Dále hrají: B. Polívka, E. Vašáryová, V. Cibulková, E. Holubová ad.



čtvrtek 5. 4. v 18.00 ERIC CLAPTON (Velká Británie) - dokumentární snímek o jedné z největších ikon hudebního světa přináší divákům nevšedně intimní pohled na umělcův osobní život, kariéru, vzestupy a pády.



pátek 6. 4. v 17.30 REDY PLAYER ONE: Hra začíná (USA) - jeden z nejočekávanějších snímků roku ze světa počítačových her v režii Stevena Spielberga podle celosvětového knižního bestselleru. V českém znění a klasickém 2D formátu.

ve 20.00 ZTRATILI JSME STALINA (Vel. Británie/ Francie) - velký vůdce Stalin je mrtev a nad jeho mrtvolou začíná tragikomický boj o nástupnictví. Černá komedie, která dokonale zesměšňuje šílený komunistický režim, byla v Rusku zakázána.



sobota 7. 4. v 17.30 SHERLOCK KOUMES (USA/ Vel. Británie) - dobrodružná animovaná komedie líčí ,,největší" případ legendárního detektiva. Rodinný hit produkoval Elton John, který snímku věnoval speciální aranže svých největších hitů. V českém znění.

v 17.30 GRINGO: Zelená pilule (USA) - David Oyelowo, Charlize Theron, Amanda Seyfried a Joel Edgerton v akční komedii o marihuanové pilulce a drogových dealerech, kteří mají své vlastní zbraně a nebojí se je použít.