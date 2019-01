I tento rok přiveze Kinematograf bratří Čadíků na Osmičku do Lovosic zajímavé filmy. Od pondělí 30. července do čtvrtka 2. srpna mohou všichni nadšenci do české kinematografie navštívit večerní promítání, které začíná vždy po setmění, zhruba kolem 21.30 hodin. Na programu jsou divácky úspěšné české filmové hity Anděl páně 2, Bajkeři, Špunti na vodě a Bezva ženská na krku.