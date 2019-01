Slavné komorní drama plné překvapivých zvratů i absurdních krutých her s názvem Kdo se bojí Virginie Woolfové? přijede do litoměřického Divadla K. H. Máchy zahrát Divadlo Rokoko. V představení , které je sondou do partnerských vztahů, hrají V. Gajerová, A. Procházka, V. Kubařová a V. Dvořák. Inscenace získala Cenu studentské poroty na festivalu Young for young v červnu 2016.