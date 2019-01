„Každému jeho psychoterapeuta,“ doporučuje představení Hálkova městského divadla z Nymburka. To v úterý navštíví litoměřické divadlo K. H. Máchy. V komedii o čtyřech dějstvích uvidíte, co se může přihodit, když se zlodějíček vetře do psychoterapeutické ordinace a je „vpuštěn“ na pacienty. Co se stane, když začne léčit „zdravým selským“ rozumem?