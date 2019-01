Kam Praotec vyšel, vy vyjedete na kole

Pokud si chcete užít nenáročný výlet s nádechem dávné české historie, můžete se projet třeba na Říp. Cesta vede převážně po rovině, nejvíce se zapotíte při samotném stoupání na kopec, na který možná kdysi lezl i Praotec Čech. Cesta je dlouhá přibližně 31 kilometrů a začíná v Litoměřicích. Nejdříve vyrazte po trase přes Nučnice do Roudnice nad Labem. Pak do Rovné odkud již bude vaší další zastávkou Říp. Zpátky přes Vražkov a Terezín pak snadno dojedete zpět do Litoměřic.