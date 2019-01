Jazz & Swing - Gin in Jam

Co je nového? No přece Gin in Jam! Pokud jste o tomto seskupení ještě neslyšeli, je to v pořádku, jedná se totiž o zbrusu nový soul-funkový projekt studentů Konzervatoře Jaroslava Ježka.

Abychom vám kapelu lépe představili – v čele Gin in Jam stojí talentovaná zpěvačka Magdalena Řehořová. Jádrem uskupení jsou rytmičtí mágové, kytarista Rony Janeček, baskytarista Honza Šabinský a bubeník (a dvorní vtipálek) Petr Blahut. Jako v každé správné funk hrající kapele nesmí ani tady chybět dechy – na saxofony hraje Nela Dusová a na trumpetu výjimečný sólista Karel Mužátko. A kdo tomu celému velí? Skládá, aranžuje, hraje na piáno a trombón, jmenuje se Jakub Žídek.

Místo konání: Hradní sál