Rekapitulace celé devítidílné série besed s Janem Velekem proběhne v litoměřické Knihovně K. H. Máchy v pondělí od 17 hodin. Beseda nahlédne do podstaty strachů. Shrne přístupy a metody, jak strachy zvládat, aby už nikoho více nekontrolovaly. Připomene, jak vpustit esenciální důvěru do svého života. To vše s důrazem na praktické využití v každodenním kolotoči a tak, aby už strach nikoho neovládal.