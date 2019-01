Iva Hüttnerová bude vystavovat v Galerii litoměřické diecéze

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích zve na slavnostní zahájení výstavy Ivy Hüttnerové, které se koná 28. listopadu od 17 hodin v expozici naivního umění Galerie a muzea litoměřické diecéze na Mírovém náměstí. Iva Hüttnerová v 90. letech opustila stálé divadelní angažmá a začala se plně věnovat malířství. Dodnes ukázala světu na 200 autorských výstav v Čechách, na Moravě, na Slovensku, ve Stockholmu a v New Yorku. Její obrazy jsou součástí stálých expozic naivního umění v Paříži a Hamburku. Výstava trvající do 28. ledna 2018 bude přístupná denně mimo pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.