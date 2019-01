Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích hledá posilu na pozici vrchní sestra. Člověka zodpovědného a se srdcem na správném místě, se vztahem jak k podřízeným, tak k nemocným, jejich blízkým a pozůstalým. Přihlášky obsahující především motivační dopis a váš životopis posílejte prosím do 19. září pouze e-mailem na adresu info@hospiclitomerice.cz. Zde se také můžete zeptat na vše, co by vás k pracovní nabídce zajímalo.