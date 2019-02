Hospic sv. Štěpána hledá všeobecnou sestru do lůžkového hospice, zkušenou kolegyni s chutí věnovat se lidem v závěru života. Možno i na částečný úvazek. Přihlášky obsahující především motivační dopis a životopis posílejte prosím do 24. února pouze e-mailem na adresu vrchni@hospiclitomerice.cz. Zde se také můžete zeptat na vše, co by vás k pracovní nabídce zajímalo.