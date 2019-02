Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích zve na komentovanou prohlídku výstavy Anna Zemánková Radostné poselství do neznáma. Anna Zemánková patří k našim předním tvůrcům art brut a své uznání získala i v mezinárodním kontextu. Výstavou provede vnučka autorky a teoretička umění Terezie Zemánková. Výstava Anna Zemánková Radostné poselství do neznáma potrvá do 24. února.