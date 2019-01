Festival Na schodech na Kalvárii Ostré u Úštěku

V sobotu 2.9. proběhne již 13. ročník hudebně divadelního festivalu NA SCHODECH na vrcholku kopce, který skýtá jeden z nejhezčích výhledů v Českém středohoří! Barokní kalvárie Ostré u Úštěku, rodinná atmosféra a rozloučení s létem. Babí léto přichází a my si pro vás připravili výjimečný program až do západu slunce. Těšíme se na setkání, Spolek pro obnovu památek Úštěcka



PROGRAM

14:00 // Divadlo Věž //pohádka „Včelí medvídci zpívají“

15:00 // Nauzea Orchestra // alternative rock-folk

16:00 // pohybové divadlo Paperback // představení na motivy pohádky Petr Pan..

17:00 // KVĚTY // experimental – folk

18:00 // Acute Dose // post-pop

19:00 // The Void // SK art-rock