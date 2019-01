Studentská umělecká skupina OLDstars míří do Roudnice nad Labem s pátým ročníkem benefičního divadelního festivalu OLDstars on the ROUD! Postavy a inscenace ožijí nejen v rozlehlém areálu bývalého augustiniánského kláštera, ale i ve veřejném prostoru města. Výtěžek ze vstupného bude použit na obnovu kláštera. Festival začíná již v pátek 13. července a trvá až do neděle.