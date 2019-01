Městské komunální služby oznamují, že od pondělí 3. září bude znovu pro veřejnost otevřené Dětské dopravní hřiště u ZŠ v Ostrovní ulici. Otevírací doba bude pondělí do pátku od 15 do 18 hodin. V sobotu potom od 10 do 12 a od 14 do 17 hodin.