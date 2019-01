Od 10 hodin budou děti ze základní školy předčítat kolii, která má zvláštní canisterapeutické zkoušky. Čtení si mohou přijít poslechnout také matky s dětmi do šesti let. Do konce minulého školního roku předčítala nejmenším knihovnická babička. „V letošním školním roce jsme toto čtení nahradili předčítáním pejskovi,“ vysvětluje Eva Čaňková Poláčková z knihovny.