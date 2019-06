Střelecký ostrov, vstup zdarma.

V sobotu 15. červn bude opět po roce Střelecký ostrov v Litoměřicích patřit již 11. ročníku akce Den záchranářů Ústeckého kraje. Od 10 do 17 hodin se můžete na jednom místě a na vlastní oči podívat, jak vypadá opravdový zásah všech složek krajského integrovaného záchranného systému (IZS), také se dozvědět něco o pravidlech bezpečnosti na komunikacích, jak se má správně poskytovat první pomoc, nebo si prohlédnout vozidla a techniku, se kterou záchranáři pracují každý den. Zaručeně nejlákavějším bodem programu budou ukázky připravené členy IZS, včetně té nejzajímavější – zásahu na řece za pomoci vrtulníku. Pořadateli akce jsou Ústecký kraj ve spolupráci s městem Litoměřice. Letošní ročník akce bude zahrnut do oslav 800 let od založení města Litoměřice. Generálním partnerem akce je společnost NET4GAS. Vstup na akci je zdarma. Srdečně zveme jednotlivce i celé rodiny. Podrobný program je zveřejněn na webových stránkách www.kr-ustecky.cz.