Darujte vlnu klientům Naděje

Máte doma vlnu, kterou již neupotřebíte? „Naši klienti pro ni najdou využití,“ avizují zaměstnanci Naděje. Nově by tam rádi s klienty sociálně terapeutické dílny vytvářeli „bambulkové“ koberce, na jejichž výrobu je potřeba silná vlna. „Pomozte nám v realizaci tohoto plánu a darujte vlnu, pro kterou již doma nenajdete využití,“ vyzývají v Naději. Vlnu můžete přinést osobně na adresu Pražská 992/14, Litoměřice, a to každý všední den od 6.30 do 15 hodin. Nebo volejte na číslo 777 415 587.