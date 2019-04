Průměrný Čech či Češka vyprodukují každý rok téměř 350 kilogramů komunálního odpadu. Můžeme se to naučit změnit! Zero Waste – život bez odpadu nabízí konkrétní rady a tipy, jak si odpad do života nepouštět a jak si s tím, co se v něm objeví, poradit co nejvíce ohleduplně k lidem i k přírodě. Přednáší: Jana Karasová, jedna ze zakladatelek Czech zero waste.

Knihovna K. H. Máchy, vstupné je 30 korun.