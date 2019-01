Milovníci cyklistiky by si neměli nechat v neděli ujít 18. ročník mezinárodního mistrovství obce Miřejovice v jízdě na bicyklu do vrchu. Startuje se v 10 hodin v ulici Plešivecká v Litoměřicích a na závodníky čeká 2 800 metrů dlouhá trať do kopce. Na první 3 závodníky v každé kategorii čeká medaile a diplom. Na všechny pak malý dárek. Závod je vhodný i pro děti.