Claymore v H. Beřkovicích

Kapela CLAYMORE vznikla na začátku roku 2011. S heslem "Show Must Go On" se čtveřice muzikantů rozhodla pokračovat v tvorbě a činnosti a navázat na své předchozí působení. Proto se i současná tvorba ponese v duchu gaelic-rocku inspirovaného skotskou a irskou hudbou, okořeněného o specifický zvuk skotských dud. Členové kapely pocházejí ze Štětí, Roudnice nad Labem a Prahy. Fanoušci rocku a bigbítu z Litoměřicka, Roudnicka i širokého okolí je znají z působení mnoha, dnes již legendárních kapel regionu jako například Postmen, S.A.P. nebo Rhodesia.

Kdy: Pátek 23. srpna od 18.00 hodin

Kde: Multicentrum PNHoB

Za kolik: Dobrovolné