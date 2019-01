Asi každý z nás nejméně jednou za život chytal lelky. Avšak kdo či co to je? Dozvíte se to v pondělí 25. června v libochovické knihovně. Proběhne tam totiž čtení z knihy Dva lelci ve skříni. Večer bude věnován vzpomínce na nedávno zesnulého Pavla Šruta, básníka, překladatele, autora knih pro děti a písňových textů. Připomeneme si jej právě četbou z jeho útlé knížky pro děti.