Cestu vlakem zpestří knížka

Čeká vás dlouhá cesta vlakem? Půjčte si knížku zdarma. Čtivo díky litoměřické knihovně nyní pořídíte i v poličce přímo na dolním i horním nádraží. Na provozu knihovničky na stanici Litoměřice město se bude podílet Káva s párou, se kterou je spojený spolek železničářských nadšenců Zrušená zastávka.

„Když jsme se dozvěděli, že knihovna bude instalovat něco takového na horním nádraží, řekli jsme si, že tomu dolnímu by to mohlo být líto,“ vysvětlila Jana Plíhalová ze spolku, která chce tituly doplňovat i z rodinné knihovničky.

Lidé můžou dát knížky také sami přímo do nádražní knihovničky. „Idea je ta, že si na nádraží, kde do vlaku nastupujete, půjčíte knihu, kterou vrátíte v místě výstupu,“ dodal ředitel Knihovny K. H. Máchy Karel F. Tománek. Pokud se však začtete, klidně si titul nechte. Hlavní je, že knize, která by jinak třeba skončila ve sběrných surovinách, vdechnete druhý život.