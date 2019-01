Slet bubeníků letos vstupuje již do 17. ročníku. Ten se uskuteční ve středu ve velkém sále Kulturního a konferenčního centra v Litoměřicích. Svým pojetím je tento projekt naprosto unikátní a získal si velké renomé v celém hudebním světě. Název Slet bubeníků není náhodný, protože hudebníci se do Litoměřic opravdu slétávají z různých zákoutí hudebního světa, a to nejen zeměpisných, ale i různých hudebních stylů.