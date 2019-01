Aktivní senioři oslaví Den seniorů 1. září na koupališti

Městské koupaliště nabídne na Den seniorů 1. září jedinečnou akci, kde mohou senioři vyzkoušet známé i méně známé sportovní i klidové aktivity. „Na seniory bude čekat zábava v podobě her ping pongu, pétanque, cvičení jógy a Tai Chi, šachy i tříkolky, poznáte, co je to molki a vyzkoušíte, na co budete mít chuť,“ dodala Milka Kuderová, koordinátorka Dne seniorů. Aktivit se od 10 hodin až do večera mohou účastnit jen přihlášení senioři, ti nad 60 let budou mít vstupné zdarma. Přihlásit se lze na tel.: 607 644 212 (Milka Kuderová).