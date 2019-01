Akce mobility připravili turisté

Evropský týden mobility rozhýbají ve Štětí turisté. Na čtvrtek 14. září připravil KČT vycházku z Hoštky přes vinice do Štětí. Týden na to organizují výlet po stopách Ulriky von Lewetzov. V pátek 22. září od 8 do 17 hodin probíhá ve městě akce Dejte autu volno, při které se uzavře část ulice Čs. Armády přiléhající k Novému náměst. Na Husově náměstí se uskuteční veletrh volnočasových aktivit. V sobotu 23. září se startem od 9 do 12 hodin ze hřiště ve Stračí se turisté vydají na pochod podzimním Štětím. Skauti pro ně připravují šest tras od 3,5 do 20 kilometrů.