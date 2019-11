Bruslení pro veřejnost je v Lovosicích každou sobotu a neděli od 13 do 15 hodin.

Broušení bruslí provádí v Tovární 2 Vladimír Broul, a to od pondělí do čtvrtka od 9 do 16 hodin a v pátek od 9 do 15 hodin.

Ceník veřejného bruslení:

Dospělí: 50 Kč/2 hodiny

Děti: 25 Kč/2 hodiny

Doprovod: 10 Kč/2 hodiny