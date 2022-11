Litoměřický rodák a jeden z významných představitelů současného českého uměleckého sklářství, Jiří Nid Suchý, představí vybraný soubor svých působivých skleněných plastik a obrazů vypalovaných žhavým sklem. Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 3. listopadu od 17 hodin, pro veřejnost je výstava přístupná 4. listopadu 2022 až 22. ledna 2023, od středy do neděle v časech od 10 do 17 hodin.

Výstava škol

KDY: pátek 4. listopadu od 8 do 17 hodin až sobota 5. listopadu od 8 do 17 hodin

KDE: Dům kultury, Litoměřice, pavilon H.

ZA KOLIK: Zdarma



Prezentace středních škol a učilišť. Cílem výstavy je pomoci dětem a jejich rodičům při výběru studia a přípravě na budoucí povolání. Více škol v jeden čas a den na jednom místě. Akce je pořádána ve spolupráci s Úřadem práce Litoměřice. V popisu níže naleznete seznam škol.

Jóga pro předškolní děti

KDY: Sobota 5. listopadu od 9:30

KDE: Knihovna Karla Hynka Máchy, Litoměřice

ZA KOLIK: Dobrovolné vstupné

Alice Vaverková Králiková pořádá další jógu pro předškolní děti. Získají radost z pohybu, zklidní mysl a naučí se cviky, které je budou bavit. Vstupné je dobrovolné a doporučeno je mít s sebou podložku.

10. charitativní odpoledne v Krušovické pivnici v Litoměřicích

KDY: Sobota 5. listopadu od 13 hodin

KDE: Krušovická pivnice, Litoměřice



Podpořte v Litoměřicích dobrou věc. V sobotu se koná v Krušovické pivnici už 10. Charitativní odpoledne. Mistr Pásztor bude vařit domácí zelňačku. Charitativní akce proběhne ve prospěch dětského oddělení litoměřické nemocnice.

Drakiáda

KDY: Sobota 5. listopadu od 9 do 18 hodin

KDE: Bílá stráň

ZA KOLIK: 20 korun

Dům dětí a mládeže Rozmarýn v Litoměřicích pořádá drakiádu. Sraz účastníků je v sobotu 5. listopadu ve 14:30 u Penny marketu v Pokracicích.

Štístko a Poupěnka míří do Roudnice

KDY: Sobota 5. listopadu od 15 hodin

KDE: Kino Sokol, Roudnice

ZA KOLIK: 300 korun



A vida! Štístko a Poupěnka vás znovu provedou fantastickým světem pohádek v představení Bylo nebylo. Nejmenším broučkům ukážeme, jak dělají zvířátka, naučíme se, že bychom si raději měli čistit zoubky, konečně se dozvíme, jak to dopadlo s Karkulkou, když se dostala do babiččina domečku. Zachráníme princeznu, porazíme draka, zasmějeme se Pejskovi a Kočičce, zadupeme bacila s písničkou Brontosaurus.

Hra začíná

KDY: Sobota 5. listopadu od 19 hodin

KDE: Kulturní dům Říp, Roudnice

ZA KOLIK: 120 korun na místě

Litoměřický ochotnický soubor Li-Di sehraje konverzační komedii s detektivními prvky autora Kena Ludwiga. Hra vypráví o divadelní společnosti a o přátelských (někdy dosti komplikovaných) vztazích mezi herci.

Dětský biograf: Duše

KDY: Neděle 6. listopadu od 10:30

KDE: Lovo Café, Lovosice

ZA KOLIK: Zdarma



Co dělá člověka člověkem? Pixar Animation Studios uvádí celovečerní film Duše, ve kterém se představí středoškolský učitel hudební výchovy Joe Gardner (v původním znění Jamie Foxx), který dostane životní šanci hrát v proslulém jazzovém klubu. Jeden chybný krok ho však přenese z ulic New Yorku do Neznáma před, což je fantastické místo, kde čerstvě narozené duše získávají před vstupem na Zemi vlastnosti, návyky i zlozvyky. Joe však na svém životě lpí a tak spojí síly s duší číslo 22 (v původním znění Tina Fey), která však vůbec nechápe, čím je zrovna lidský život tak výjimečný. A jak se Joe zoufale snaží duši číslo 22 vysvětlit, co je na životě tak skvělé, sám získává odpovědi na otázky, které si sám nesčetněkrát kladl.