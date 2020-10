Africké trhy

KDY: Neděle 18. října od 9 do 15 hodin

KDE: Tržnice Felixe Holzmanna, Litoměřice

ZA KOLIK: Zdarma

18. října do Litoměřic poprvé přijede to nejlepší ovoce nejen z Afriky! Přijďte na tržnici ochutnat skvělé tropické plody, které pro vás pěstují drobní farmáři. Všechno je tak akorát zralé, zaručeně čerstvé a bez jakékoli chemie. Na trzích najdete čerstvé ovoce z Afriky, jako je třeba obří jackfruit, to nejmáslovější avokádo na světě, spousta druhů banánů, mango nebo slaďoučký ananas. K mání bude i exotické ovoce z Asie - oblíbené dračí ovoce, mangosteen, papája, cherimoya a mnoho dalšího.

Na kole na Říp

KDY: Celoročně

KDE: Litoměřicko

ZA KOLIK: Zdarma



Pokud si chcete užít nenáročný výlet s nádechem dávné české historie, můžete se projet třeba na Říp. Cesta vede převážně po rovině, nejvíce se zapotíte při samotném stoupání na kopec, na který možná kdysi lezl i Praotec Čech. Trasa z Litoměřic je dlouhá přibližně 31 kilometrů. Nejdříve vyrazte po trase přes Nučnice do Roudnice nad Labem. Pak do Rovné odkud již bude vaší další zastávkou Říp. Zpátky přes Vražkov a Terezín pak snadno dojedete zpět do Litoměřic.

Výlet Podřipským motoráčkem

KDY: Březen - říjen

KDE: Litoměřicko





Vydejte se na výlet Podřipským motoráčkem. I tady je třeba počítat s omezením. Kvůli výluce na traťové koleji budou od soboty 17. do soboty 31. října všechny vlaky Podřipského motoráčku v úseku mezi Roudnicí nad Labem a Straškovem vedeny odklonem přes Vraňany. Vlaky tak nebudou obsluhovat roudnické zastávky Bezděkov, město a Hracholusky. Dále také Kleneč a Vražkov. Turistická linka Podřipského motoráčku je zařazena do Dopravy Ústeckého kraje. Vlak jezdí z Roudnice přes Straškov, Mšené Lázně, Budyni až do Libochovic, o víkendech a svátcích od konce března do konce října.

Zřícenina hradu Vrabinec

KDY: Celoročně

KDE: Těchlovice, Děčínsko

ZA KOLIK: Zdarma



Vydejte se na výlet na Zříceninu hradu Vrabinec v Těchlovicích na Děčínsku. Vrabinec je zřícenina hradu ze 13. století ležící na čedičovém vrchu na břehu Labe. Hrad v 15. století dobylo lužické vojsko a poté už pustl a postupně se změnil ve zříceninu. Dochovaly se pouze zbytky zdí obvodového opevnění. Zřícenina je volně přístupná a je z ní nádherný výhled do okolí. Na Vrabinec je možné se vydat pěšky od Těchlovic přes Přední Lhotu podél Rychnovského potoka a dále stoupáním lesem, nebo také z Lesné kolem hřbitova přes louku a pak lesem, vždy po červeně značené turistické stezce. GPS souřadnice jsou 50.71129, 14.21127.

Labská stezka

KDY: Celoročně

KDE: Litoměřicko

ZA KOLIK: Zdarma



Labská stezka nejen cyklistům, ale i koloběžcům nebo běžcům sportovní vyžití i výlet. Po nenáročném asfaltovém povrchu můžete dojet třeba až do Děčína. Po cestě se vám naskytne pohled na hrad Střekov nebo Vrabinec.