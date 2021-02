Okruh kolem Pevnosti Terezín

KDY: Kdykoliv

KDE: Terezín

ZA KOLIK: Zdarma

Pokud vás zajímá historie, můžete se vydat na procházku kolem Pevnosti Terezín. Město Terezín, které bylo založené na konci 18. století, je dnes známé zejména jako tragický symbol utrpení desetitisíců nevinných lidí.

Během druhé světové válny sloužila Pevnost Terezín jako internační tábor židovského obyvatelstva a stala se jakýmsi předstupněm na cestě do vyhlazovacích táborů. d roku 1941 zde vzniklo ghetto, kam byli postupně deportováni občané židovského původu. Zde měli být soustředěni do doby, než budou vyhlazovací tábory na východě připraveny k jejich konečné likvidaci. Po osvobození terezínské opevnění (Hlavní a Malá pevnost), na svou dobu moderní, postupně zastarala a po ztrátě vojenské funkce upadla v zapomenutí. Ve vědomí naší i světové veřejnosti znovu ožil a roku 1947 z iniciativy vlády znovu obnoveného Československa zde vznikl Památník Terezín v místech utrpení desetitisíců lidí původně jako Památník národního utrpení.

Vzhledem k vládním opatřením v boji proti pandemii koronaviru se do některých prostor pevnosti nedostanete. Podívat se do nich můžete virtuálně na internernetu.

Vydejte se na horu Říp

KDY: Kdykoliv

KDE: Roudnicko

ZA KOLIK: Zdarma

Památná hora Říp se nachází zhruba pět kilometrů od Roudnice nad Labem. Právě k hoře Říp se vztahuje základní pověst o příchodu našich předků na toto území. Kronikář Dalimil na počátku 14. století uvedl horu Říp a její okolí jako místo, ve kterém se usídlili první Slované vedení praotcem Čechem. Nová země následně dostala jméno po vůdci těchto Slovanů Čechovi.

Na vrcholku Řípu leží nejznámější románská památka na území Čech, rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha, která byla původně zasvěcená sv. Vojtěchu. Kníže Soběslav nechal později kostelík opravit a rozšířit o kruhovou věž, následně byl kostel zasvěcen na sv. Jiří. V 17. a 18 století se hora Říp stala oblíbeným Poutním místem. Vydejte se po stopách předků a udělejte si výlet na, pro Čechy tak důležitý, Říp.

Vydejte se na Milešovku

KDY: Kdykoliv

KDE: Milešov

ZA KOLIK: Zdarma



Nejvyšším vrcholem Českého středohoří je Milešovka. Toto místo bývá označováno za nejznámější, které se v tomto pohoří nachází. Vydejte se tedy na výšlap až na vrchol Milešovky. Začít můžete v Milešově. Nejprve se můžete podívat na zámek, který se v Milešově nachází, a pak se vydat po červené turistické trase vzhůru. Počítejte ovšem s tím, že je potřeba zdolat během zhruba čtyř kilometrů převýšení přes 450 metrů.

Sledujte seriál Papírový dům

KDY: Kdykoliv

KDE: Internet

ZA KOLIK: Od 199/měsíc



Strhující španělský kriminální dramatický seriál Papírový dům se stal fenoménem. Záhadný muž přezdívaný El Profesor (Álvaro Morte), naplánoval největší loupež v historii Španělska. Aby mohl tento ambiciózní plán zrealizovat, najal si osm lidí, s mimořádnými schopnostmi, kteří navíc nemají co ztratit. Všech pět sérií je možné sledovat na placené platformě Netflix. O zápletky, dramatické nebo překvapivé momenty není v tomto seriálu nouze. Na Netflixu naleznete celou řadu dalších seriálů a filmů.

Stina Jackson: Pustina

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shopy

ZA KOLIK: 359 Kč



Kdo má rád severské detektivky, neměl by minout švédskou spisovatelku Stinu Jackson a její poslední román Pustina, který je na pultech knihkupectví od letošního podzimu. Hlavní hrdinkou napínavého příběhu je Liv, dcera despotického otce Vidara, která si v Pustině, vesnici na samém konci silnice, připadá jako v kleci. Až do chvíle, kdy je Vidar nalezen mrtvý. Do smrti starého muže se zaplete dvojice dealerů a zlodějíčků, kteří věděli o jeho skrývaném bohatství. Ale všechno může být mnohem složitější.

Všichni žijem v blázinci

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shopy

ZA KOLIK: 267 Kč



Psychiatr a psychoterapeut Radkin Honzák se v rozhovorech s novinářkou Ranatou Červenkovou zamýšlí nad způsobem života, který dnes vedeme, i nad stavem společnosti, v níž duchovní rozvoj výrazně pokulhává za technickým. Témata jednotlivých rozhovorů nejsou povzbudivá, ale Radkin Honzák se bere s nadhledem a lehkou ironií. Vtipně komentuje fenomény dnešní doby. Kniha Všichni žijem v blázinci, která má 216 stran, je k dostání v internetových e-shopech a zaplatíte za ni 267 korun..