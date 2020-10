KDY: Po celý říjen

KDE: Státní zámek Libochovice

ZA KOLIK: V textu

„Zámek Libochovice je vyhledávaným turistickým cílem pro svoji romantickou polohu, leží na levém břehu řeky Ohře, nedaleko se tyčí zřícenina hradu Házmburk a vulkanické kopce Českého středohoří,“ píše se na webu libochovického zámku. Zámek se tak stává ideálním místem k návštěvě, a to hlavně v této nelehké situaci, kdy se hromadně ruší nejrůznější kulturní akce. Libochovice jsou navíc dobře dostupné všemi dopravními prostředky.



Libochovický zámek v říjnu zahájil víkendovou návštěvní dobu. Vyrazit sem je možné vždy v sobotu a v neděli mezi 9. a 15. hodinou. Základní prohlídkový okruh nabízí poznání překrásných zámeckých interiérů. Vstupné stojí 140 korun a délka prohlídky je 60 minut. Na zámku je k vidění také Expozice o životě a díle J. E. Purkyně, pamětní síň věnovaná libochovickému rodákovi. Vstupné je 50 korun. Možné je vyrazit také do zámeckého parku, který je v říjnu otevřen od úterý do neděle mezi 9. a 16. hodinou. Vstup se neplatí.