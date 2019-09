Jste nadšený cyklista a zároveň máte rádi památky? Pak vás možná zaujme výlet dlouhý přibližně 22 kilometrů, na jehož konci na vás čeká jeden z nejmladších českých zámků Velké Březno.

Zámek Velké Březno | Foto: archiv

Z Litoměřic stačí vyrazit přes Pohořany až do Ploskovic. Pokud máte zájem, můžete se zastavit i na tamním zámku. Dále vyjedete na kopec do Řepčic a sjedete do Homole. Pak už bez větších problémů dojedete podél Homolského potoka až do Velkého Března.