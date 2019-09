Dnešní cyklovýlet nás zavede z malebného severočeského města Litoměřice podél řeky Labe až do Terezína. Čeká nás 23 kilometrů nenáročného terénu, většinu trasy jedeme po Labské cyklostezce. Část po vedlejší silnici s mírným provozem.

Pevnost Terezín | Foto: terezinskehry.cz

Auto zaparkujeme na parkovišti na Střeleckém ostrově v Litoměřicích. Velmi rychle se připojíme na Labskou stezku – cyklotrasu číslo 2 podél pravého břehu řeky Labe. A vydáme se směrem na Křešice. Čeká nás zhruba pět kilometrů asfaltové cyklostezky, která přechází v polní cestu. Tou dojedeme do obce Křešice, která má necelých 1 500 obyvatel. V Křešicích pojedeme okolo kostela svatého Matouše.

Cyklotrasa číslo 2 pokračuje do Nučnic po silnici II/261, nicméně my se tomuto úseku vyhneme a pojedeme po neznačené objízdné trase, která nás vede polní a později asfaltovou cestou.