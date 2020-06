Den dětí na roudnickém zámku

KDY: Neděle 31. května

KDE: Zámek Roudnice nad Labem

ZA KOLIK: Zdarma

Děti, už jste byly na zámku? Na roudnickém zámku proběhne Den dětí plný soutěží a zábavy, které pro ně připravily café Ve městě, spolek Teofil a spolek Říp. Na adrese Jungmannova 1069 dostanou děti zdarma tajuplnou mapu, která je provede Roudnicí a ukáže jim různá pohádková zákoutí. Na cestě na děti čeká několik překvapení. Putování zakončí na travnaté ploše před hradem u Vinného pavilonu, kde si za vyluštěnou tajenku můžou zatočit kolem štěstí a odnést si zaslouženou odměnu. Od 14 hodin bude pro děti připravena pohádka. V rámci akce mohou děti zdarma navštívit dětskou prohlídku okruhu hrad a zámek, a to mezi 13. a 17. hodinou, doprovod rodičů je za snížené vstupné 35 korun. „Na trase dojdete i k věži Hláska, kterou v tento den můžete navštívit s dětmi zcela zdarma. Občerstvení zajistí Street Sushi v prostoru u Vinného pavilonu,“ zvou pořadatelé.

Házmburk

KDY: úterý - neděle, 10 - 18 hod.

KDE: Hrad Házmburk

ZA KOLIK:



Zřícenina gotického hradu Házmburk na Litoměřicku vytváří spolu s nejvyšší horou Českého středohoří Milešovkou nezaměnitelnou kulisu dolního Poohří. Dvě charakteristické majestátní věže patří k nepřehlédnutelným dominantám krajiny. Hrad Házmburk je pro návštěvníky otevřen od úterý do neděle mezi 10. a 18. hodinou.

Písky známé i neznámé aneb fascinující svět obyčejného písku

KDY: úterý - neděle, 9 - 18 hod.

KDE: Muzeum Ústí nad Labem

ZA KOLIK: 50 Kč



Ústecké muzeum je opět otevřené a láká třeba na výstavu „Písky známéi neznámé aneb fascinující svět obyčejného písku“. Písek je běžnou, téměř každodenní součástí našeho života, přesto o něm nevíme mnoho zajímavých věcí. Výstavu můžete vidět každý den kromě pondělí od 9 do 18 hodin. Plné vstupné stojí 50 korun.

Výstava 70 let Zoo Děčín

KDY: Do července

KDE: Zámek Jílové, Děčínsko



Na Jílovský zámek mohou vyrazit lidé, kteří nestihli výstavu k 70. výročí Zoo Děčín v Pivovaru nebo děčínské knihovně. Výstava je tu k dispozici až do července. Výstava k významnému jubileu přiblíží příchozím nejen prostřednictvím 10 naučných panelů 70 let zoo z pohledu jednotlivých ředitelů, kterých se vystřídalo celkem šest.