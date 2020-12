Betlémské světlo

KDY: Od soboty 19. prosince od 10 do 12 hodin

KDE: Karlovo náměstí, Roudnice nad Labem

ZA KOLIK: Zdarma

Betlémské světlo nyní putuje také na Litoměřicko. Na litoměřické dolní nádraží by měl vlak s Betlémským světlem ze směru od Kolína přijet v 10.44 hodin. V Roudnici nad Labem si ho tamní skauti od kurýrů převezmou z rychlíku Labe v 11.42 hodin. O pár minut později vystoupí skauti se světlem také v Bohušovicích nad Ohří a následně v Lovosicích. Roudničtí skauti budou veřejnosti plamínek předávat na Štědrý den dopoledne v centru města. Ve Štětí před skautskou klubovnou se předávání koná už v neděli 20. prosince od 10 do 12 hodin. Dalším místem na Litoměřicku, kam si lidé budou moci pro Betlémské světlo přijít, bude kaple svatého Floriána v Ječovicích u Mšeného – lázní. Vyzvednout si ho do připravené lucerničky bude možné ve středu 23. prosince od 16 do 17 hodin. V Roudnici nad Labem dorazí Betlémské světlo ve čtvrtek 24. prosince a bude k dispozici od 10 do 12 hodin. Bude se rozdávat i rybí polévka. Na předávání Betlémského světla by si s sebou lidé měli vzít lucerničky se svíčkou, dodržovat by měli pokynů skautů. Při akci je nutné dodržovat vládní opatření. Betlémské světlo je zdarma. Na oblíbené akci se bude rozdávat nejen betlémské světlo, ale také rybí polévka.

Africké trhy

KDY: Úterý 22. prosince od 8 do 16 hodin

KDE: Tržnice Felixe Holzmanna Litoměřice

ZA KOLIK: Zdarma



Přijďte ochutnat skvělé tropické ovoce, které pro vás pěstují drobní ugandští farmáři. Všechno je tak akorát zralé, zaručeně čerstvé a bez jakékoli chemie. Com na trzích najdete? Čerstvé ovoce z Afriky, jako je třeba obří jackfruit, to nejmáslovější avokádo na světě, spousta druhů banánů, mango nebo slaďoučký ananas, exotické ovoce z Asie - oblíbené dračí ovoce, mangosteen, papája a mnoho dalšího. Sušené ovoce - co takhle dát si boží sušené mango nebo papáju, dálkami vonící koření ze Zanzibaru, extra kvalitní kávu, čaj, marmelády nebo kakaové boby.

Vánoční putování s andělem

KDY: Sobota 19. prosince od 8 do 17 hodin

KDE: Úštěk



Do centra Úštěku mohou v sobotu lidé přijít nasát vánoční atmosféru. Uskuteční se tu komorní verze Úštěckého adventu. Řemeslné stánky nabídnou šperky, keramiku, kůži, sklo, svíčky, batiku, vánoční ozdoby, dekorace a mnoho dalšího. Umístěny budou v historických objektech v centru města, nikoli na náměstí. Otevřený bude kostel s Betlémem, hrát živá muzika a děti pobaví pohádky na náměstí, po kterém se budou procházet andělé. Parkování je možné na vyhrazených parkovištích mimo centrum. Pořadatelé žádají o dodržování veškerých hygienických opatření a pokynů u vstupu.

Livestream Luna Litoměřice

KDY: Sobota 19. prosince od 18 hodin

KDE: FB Luna Disco Litoměřice

ZA KOLIK: Zdarma



Doražte na další speciální Livestream. Line-up Djs: Dan Haward, David Mixa, Evox.

Pandemic: Boj proti epidemii

TIP NA HRU

KDE: eshop.albi.cz

ZA KOLIK: 989 Kč



Osud lidstva je ve vašich rukou! Pandemic je kooperativní hra, kde se hráči společně snaží zastavit šíření čtyř epidemií zákeřných nemocí (antrax, cholera, tyfus a SARS). Hráči se pohybují svými figurkami na mapě světa. Pomocí karet a speciálních akcí omezují šíření epidemií a snaží se choroby postupně vymýtit zcela. Podaří se vašemu týmu epidemie zákeřných chorob zastavit? Hru můžete zakoupit na eshop.albi.cz za 989 korun.

Vytvořte si Hrdinu v kostce

TIP NA HRU

KDE: eshop.albi.cz

ZA KOLIK: 989 Kč



Hra Hrdina v kostce je kostková strategická hra pro jednoho až čtyři hráče, ve které vytváříte svého ideálního fantasy hrdinu různé rasy a charakteru. Hru můžete zakoupit na eshop.albi.cz za 989 Kč.

Pivař a blondýna na pultech

TIP NA KNIHU

KDE: www.knizniklub.cz

ZA KOLIK: 217 Kč



Napjatě očekávaná kniha sezony se konečně objevuje na pultech knihkupectví. Zkušený pivní odborník a pivní nováček. Přísný učitel a svědomitá žačka. Tak se dají vystihnout role spoluautorů knihy Pivař a Blondýna Ladislava Jakla a Daniely Kovářové. Tenhle zdánlivě nesourodý mix dává knize zcela originální podobu, výjimečnou v rámci celé bohaté pivní literatury. V knize čtenář najde nejen množství informací a rad, ale také vyprávěcí a výkladový styl, díky kterému může do tajemných pivních světů bez obav vstoupit i každá nezasvěcená „blondýna“.