Do Třebívlic míří Ben Cristovao a Monkey Business

KDY: Pátek 30. a sobota 31. července od 20 hodin

KDE: Vinařství Johann W Třebívlice

ZA KOLIK: 510 korun

Ben Cristovao je originální a nadaný zpěvák, sportovec a herec reprezentoval Česko ve finále mezinárodní soutěže Eurovision Song Contest. Účastník Česko Slovenské Superstar se vypracoval na hudebníka, jehož tvorba v češtině i angličtině zaujme i skvělým tanečním projevem.

V sobotu vystoupí Monkey Businnes. Česká hudební pop-funková partička je jedním z úspěšných projektů multiinstrumentalisty a producenta Romana Holého. Od roku 1999 oblažuje svými hudebními výkony a tanečními kreacemi svých populárně úspěšných členů hudebně vyzrálé publikum.

Jděte do kina na film Prvok, Šampón, Tečka a Karel

KDY: Pátek 30. července od 17:45

KDE: kino Máj, Litoměřice

ZA KOLIK: 140 korun



V příběhu Prvoka, Šampóna, Tečky a Karla si čtyři kamarádi ve středním věku přiznají, že nežijí tak, jak si představovali. A rozhodnou se vyřešit svou krizi provokativní hrou a plněním odvážných úkolů. Jak čtyřicátník zjistí, jestli je opravdovej chlap? Jak zabrání korozi svých ideálů, rozplynutí snů a scvrkávání varlat? Prvok, Šampón, Tečka a Karel se pokusí najít v sobě odvahu udělat pořádnou kravinu jako zamlada. Nebo aspoň odvahu za všech okolností říkat to, co si opravdu myslí.

Pokořen – komorní festival na břehu Labe

KDY: Pátek 30. až sobota 31. července

KDE: Letní kino, Střelecký ostrov

ZA KOLIK: oba dny 600 (110 pátek, 550 sobota)

Pokořen je komornějším pohrobkem Litoměřického kořenu, který se konal v letech 1994 až 2017.

Letos by se měl uskutečnit čtvrtý ročník.

Časový plán

30. července

20:00 - Panda Surfer (Paula a Fanda koncertují před letním kinem)

21:30 - Králové videa (filmová projekce v letním kině)

31. července

12:00 - Divadlo Čučka (před letním kinem)

13:10 - Divadlo Sex Culomets (před letním kinem, během festivalu několik krátkých představení)

Letní kino

13:45 - Merbo Trubky

14:50 - MR

16:00 - Krásné nové stroje

17:10 - Jiří Konvrzek

18:20 - The Turpentine Ray

19:40 - Zuby Nehty

20:50 - Choroš

22:10 - Garage & Tony Ducháček

23:30 - Sudy potu

Česká Smyčcová ROCKharmonie vás zaujme

KDY: Sobota 31. července od 18 hodin

KDE: Kulturní dům Říp a 3D kino

ZA KOLIK: 150 korun, na místě 170 korun



Unikátní koncert v rámci 63. ročníku Dvořákova festivalu, který proběhne v mnoha městech České republiky. Umělecká agentura BRAUNENSIS ART obnovuje Dvořákův festival s obrovskou tradicí, jehož počátky spadají do 50. let 20. století. Letošní výročí 180 let od narození Antonína Dvořáka je motivací k obnovení festivalu. Roudnice nad Labem se k tomuto festivalu připojuje koncertem České Smyčcové ROCKharmonie.

Zajděte na film After: Přiznání

KDY: sobota 31. července od 19 hodin

KDE: kino Sokol, Roudnice nad Labem

ZA KOLIK: 90 korun

Láska Tessy a Hardina je osudová a jeden bez druhého nemůže být, ale nespálila se Tessa už příliš? Když se Tessa dozví, že s ní Hardin začal chodit kvůli sázce, kterou uzavřel s přáteli, je zdrcená. Rozum i nejbližší okolí jí radí, aby se Hardina už navždy vzdala, nebyla by první, kterou ponížil a odkopl. Hardin se ale do Tessy doopravdy zamiloval a chce ji získat zpátky.