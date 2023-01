Děti ve Štětí pobaví diskotéka Sváťova loutkového dividla Kdy: Neděle 29. ledna od 15 hodin Kde: Štětí Za kolik: 50 korun Sváťovo loutkové dividlo zavítá do Štětí s pohádkou a soutěží o nejhezčí masky a spoustou písniček nejen k tanci. Akce se názvem Sváťova diskotéka se uskuteční v neděli 29. ledna od 15 hodin v sále Kulturního střediska Štětí. Vstupné přijde na 50 korun, lístky lze koupit pouze na místě.



Litoměřické kino Máj promítá komedii Přání k narozeninám

Kdy: Sobota 28. ledna 19.45 hodin

Kde: Litoměřice

Za kolik: 150 korun

Líba (Eva Holubová) maminka, babička, ale především vládkyně rodiny má kulaté narozeniny. V tento den ale neslaví narozeniny jenom ona… Malá lež a neplánovaná návštěva spustí lavinu nečekaných událostí, při kterých se celá velká rodina ocitne na cestě, kdy jedna nepředvídatelná situace stíhá druhou. Komedie Přání k narozeninám je o tom, jak se rodinná oslava zvrtne v divokou jízdu, při které si nikdo nemůže být jistý vůbec ničím. Vidět ji můžete v litoměřickém kině Máj třeba v sobotu 28. ledna od 19.45 hodin. Vstupné přijde na 150 korun.



Bazárek na hradě Litoměřice nabídne oblečení a doplňky

Kdy: Sobota 28. ledna od 9 hodin

Kde: Litoměřice

Za kolik: Zdarma

Bazárek Kateřiny Sarnovsky proběhne na hradě Litoměřice v sobotu 28. ledna od 9 hodin. Ve foyer hradu bude od 9 do 12 hodin k mání oblečení a doplňky.



Výstava Učitel a žák je věnována památce dvou významných osobností

Kdy: Do 12. února

Kde: Galerie Roudnice

Za kolik: 50/100 korun

Učitel a žák je název výstavy, který koresponduje s názvem jednoho z výstavních cyklů roudnické galerie. Tu zavedla Alena Potůčková již v roce 2008. V rámci volného cyklu Učitel a žák se uskutečnila řada výstav, konfrontujících práci významné osobnosti z oblasti výtvarného umění, spolu s jedním ze svých žáků. Nyní by však měl být tento vztah přenesen do zcela jiné roviny. Cílem zde bude poukázat na vědomé navazování na konkrétní vzory, na silné zdroje inspirace, na přiznané přejímání myšlenek, ale i deklarace obdivu k výjimečným osobnostem nebo jedinečným dílům. Vizuální umění, jež tyto principy dokládá, je pouze dílčí ukázkou obdobných vazeb napříč celou společností. Implicitním poselstvím celé výstavy tak bude vyjádření úcty a vděku našim vzorům a učitelům v širokém slova smyslu. Výstava je věnována památce dvou významných osobností, které v porevolučním období stály v čele roudnické galerie a jenž nás v nedávné době opustily - Aleně Potůčkové (1953–2018) a Miroslavě Hlaváčkové (1942–2020).



V Terezíně si připomenou oběti holocaustu koncertem

Kdy: Čtvrtek 26. ledna od 16 hodin

Kde: Terezín

Za kolik: Zdarma

Památník Terezín si letošní Mezinárodní den památky obětí holocaustu připomíná koncertem ztracených písní Karla Reinera na motivy písní z jeho cyklu Květovaný kůň. Účinkovat bude trio ve složení: Anna Romanovská (housle a koto), Petr Tichý (kontrabas) a Michal Hrubý (klarinety, saxofon a flétna). Na úvod akce pohovoří muzikolog a ředitel Institutu terezínských skladatelů Lubomír Spurný o Karlu Reinerovi a cyklu Květovaný kůň. Koncert se uskuteční ve čtvrtek od 16 h v kinosále Muzea ghetta Terezín. Vstupné je zdarma.