Výstava Krabat vás zaujme KDY: do úterý 30. listopadu KDE: Galerie Gotické dvojče, Litoměřice

Koncert The Oubr vás pobaví KDY: Sobota 9. října od 19 hodin KDE: kulturní dům Říp, Roudnice nad Labem ZA KOLIK: V předprodeji 150 korun, na místě 170 korun Sobotní večer bude v Roudnici nad Labem patřit hudbě. V tamním kulturním domě vystoupí roudnická kapela The Oubr. Pokud máte rádi hudbu, neměli byste si nechat tuto akci ujít.

Lovosické LovoCafé pořádá v říjnu promítání záznamu koncertů v rámci The Confessions Tour, které proběhlo v roce 2006. Tentokrát se můžete těšit na koncert popové zpěvačky Madonny. Vstup je zdarma, rezervace míst probíhá na telefonním čísle 773 067 361.

Do divadla míří vodník Česílko KDY: Sobota 9. října od 15 hodin KDE: Divadlo K. H. Máchy, Litoměřice ZA KOLIK: 90 korun Česílko je důvtipný vodník, který bydlí v rybníčku, spolu s kaprem Osmikiláčem. Kousek od jejich rybníčku má svůj zámek lakomý Knížepán, který tak trochu závidí Česílkovi přátelství s kaprem Osmikiláčem a zároveň usiluje o jejich rybník. K rybníčku se jednoho dne přistěhuje krásná Rusalka, která hledá domov. Ta se spřátelí hlavně s Česílkem. Jenže Knížepán by se rád ženil a Rusalka se mu moc líbí. Přijďte zjistit, jestli lakomý Knížepán bude mít svatbu s Rusalkou nebo koho si rusalka nakonec vezme? Přijďte se podívat na pohádku, podle dnes již klasického večerníčku. Určeno především pro děti ve věku mateřských škol a žáky prvních stupňů ZŠ.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.