I s obyčejnou nití se dá kouzlit. Vytvořte si paličkované dekorace, které využijete třeba k jarní výzdobě bytu. Zajděte na zajímavý kurz do litoměřické knihovny. Začíná v sobotu v 9 hodin ve druhém patře v galerii a vstupné je 60 korun.

Jarní odemykání Labské stezky vás zaujme

KDY: Sobota 9. dubna od 9:30

KDE: Cyklověž, Litoměřice

ZA KOLIK: zdarma



Počasí už láká ven, na zahradu i na kolo a v Českém středohoří je tak krásně. Pojďte s námi zahájit novou sezónu a odemknout Labskou stezku! Ať už zvolíte kolo, vláček či auto, cílem je nádherný Park inspirace ve Velkých Žernosekách, kde vás čeká pohoda parku a přilehlého jezera (a také parkoviště). V průběhu celého dne si můžete v Parku zahrát unikátní hru, kde se dozvíte pár informací o okolí i samotném Parku inspirace. Hlad ani žízeň vás díky otevřenému občerstvení nezaskočí a v klidu zvládnete i kávičku či vínko, jelikož po obědě čeká na děti divadlo. A před nadcházející sezónou můžete získat nové tipy na výlety ve stánku Destinační agentury České středohoří. Od 10 do 15 hodin bude otevřené také Infocentrum Parku Inspirace, kde vám koordinátorka parku ráda poradí s výběrem produktů malé zahradní architektury z portfolia firmy CS-BETON. A má pro vás i vstupenky na Tržnici Zahrady Čech.

10. reprezentační ples města Lovosice

KDY: Sobota 9. dubna od 20 hodin

KDE: Lovo Divadlo, Lovosice

ZA KOLIK: 300 korun

10. reprezentační ples města, moderuje Jan Onder. Předtančení vítězové StarDance III Dana Batulková a Jan Onder.Nenechte si ujít zajímavou akci v Lovosicích.

Název akce

KDY: Neděle 10. dubna od 15 hodin

KDE: Divadlo Karla Hynka Máchy, Litoměřice

ZA KOLIK: od 80 korun



Velikonoční zajíček na svém jarním putování má neobyčejná malovaná vajíčka, která v sobě ukrývají nejen lidová říkadla a velikonoční obyčeje, ale také nejednu pohádku. Představení odehraje Divadlo Pohádka.

Zajděte na film Mimi šéf

KDY: Neděle 10. dubna od 10:30

KDE: Lovo Café, Lovosice

ZA KOLIK: zdarma

Tradiční lovosické promítání pro děti tentokrát zve na Mimi šéfa. Když se na konci Mimi šéfa bráchové Tim a Ted konečně skamarádili, zdálo se, že jim to vydrží napořád. V pokračování s podtitulem Rodinný podnik jsou oba dospělí a totálně odcizení. Zatímco Ted je ponořený v byznysu a vydělává bambilióny, Tim je spokojený otec dvou holek, nadané teenagerky Tabithy a roztomilého batolete Tiny. Tabitha, která chodí do školy pro nadané děti, má za největší vzor strejdu Teda, což jejího otce trochu rozčiluje, protože s bráchou fakt vůbec nevychází. To ovšem netuší, jaké nečekané společné stmelovací dobrodružství je čeká. Za všechno může Tina, která je ve skutečnosti tajnou agentkou organizace Baby Corp a má za úkol odhalit velké spiknutí spojené se sestřinou školou a jejím podivným ředitelem. A i když je Tina hodně šikovná, ví, že bez pomoci se neobejde. Po ruce má tatínka, strejdu a sci-fi vychytávku, která umí dočasně z dospělého udělat malé dítě. A tak se chlapi promění v chlapce a vydají se do akce, při které k sobě znovu najdou cestu a kromě toho, jen tak mimochodem, zachrání svět, tak jak ho máme rádi.