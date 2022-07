2. ročník rockového festivalu Altros Rockfestu. Přehlídka rockových kapel z celé republiky a regionu se uskuteční na letní scéně. Altros Rockfest nabídne pestrou nabídku kytarové hudby všech rockových odnoží - od folkrocku, přes ska, punk až po death metal. Proběhne také tradiční soutěž v pití piva z tupláku na ex. Samozřejmostí je pohodová atmosféra, pro kterou je Altros Rockfest jednou z nejoblíbenějších a nejdéle trvajících akcích v regionu. Těšit se můžete na Gaia Mesiah, Hentai Corporation, Törr, E!E, SPS, DCRadio, SteelFaith, Fatal Punishment a řada dalších.

Vydejte se na vernisáž výstavy o Napoleonovi

KDY: Pátek 8. července od 17 hodin

KDE: Podřipské muzeum, Roudnice nad Labem

ZA KOLIK: Zdarma



Přijďte se podívat na vernisáž výstavy Napoleon Bonaparte v numismatice. Součástí vernisáže bude komentovaná prohlídka výstavy s jejím autorem panem Zdeňkem Plíhalem.

Zajděte na film Řekni to psem

KDY: Neděle 10. července od 17:30

KDE: Kino Máj, Litoměřice

ZA KOLIK: 150 korun

Litoměřické kino Máj láká na nedělní promítání filmu Řekni to psem. Dita, kterou hraje Berenika Kohoutová, místo vytouženého miminka dostane od svého přítele Filipa (Igor Orozovič) mladou border kólii, přestože nikdy žádného psa nechtěla. Navíc Ditě pejskařská komunita připadá směšná a nesnáší psí exkrementy. Celý příběh začíná tím, že do jednoho šlápne. Opravdu to znamená štěstí? To zjistíte, pokud se vydáte do kina.

Brocenská pouť vás pobaví

KDY: Sobota 9. července od 14 hodin

KDE: Brocno

ZA KOLIK: Zdarma



Pokud máte rádi pouť, můžete se vydat do Brocna. V sobotu 9. července se zde koná pouť. Ve 14 hodin začíná program. Těšit se můžete na dechovou hudbu, taneční skupinu Hopa, Sváťovo dividlo, klaunici Moňuli nebo program hasičů. Nebudou chybět stánky i kolotoče. Ve 20 hodin k tanci a poslechu zahraje skupina Evergreen. Vstupné je zdarma

Prohlédněte si obrazy Václava Lamra

KDY: Pátek 8. července od 17 hodin

KDE: Podřipské muzeum, Roudnice nad Labem

ZA KOLIK: Zdarma

Podřipské muzeum v Roudnici nad Labem zve na vernisáž výstavy Obrazy Václava Lamry. Prohlédněte si tvorbu nedávno zesnulého Václava Lamra s křesťanskou a židovskou tématikou. Vstup je zdarma.