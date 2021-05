Vydejte se k Víťově rozhledně

KDY: Kdykoliv

KDE: Náčkovice

ZA KOLIK: Zdarma

Udělejte si výlet do Českého středohoří, kde se nachází Víťova rozhledna.Víťova rozhledna je vybudovaná nad osadou Náčkovice na hranici Litoměřicka a Děčínska. Unikátní stavba vznikla během podzimu roku 2003 a jejím architektem je Martin Gabriel. První turisté se na tuto rozhlednu dostali v dubnu 2004. Oficiální slavnostní otevření proběhlo 6. srpna 2004. Rozhledna je ve spodní části obezděna přírodním kamením. Nachází se na ní ochoz s osmi okny. Z nich je výhled na České středohoří, Krušné hory, Lužické hory, Krkonoše, Děčínský Sněžník, Ještěd, Ralsko, Bezděz či Říp nebo Sedlo.

Udělejte si výlet na Kamýk

KDY: Kdykoliv

KDE: Kamýk

ZA KOLIK: Zdarma



U obce Kamýk nedaleko Litoměřic se nachází zřícenina hradu. Ze zalesněného úpatí kopce vyčnívá velmi zajímavý skalnatý vrchol. Na něm je zřícenina bývalého gotického hradu. Je celoročně přístupná, vede na ni modrá turistická značka. Výstup na nejvyšší skálu není ovšem příliš bezpečný. Z vrcholku je jedinečný výhled na okolí.

Absolvujte túru na Mostnou horu

KDY: Kdykoliv

KDE: Litoměřice

ZA KOLIK:



Pohodlná procházka začíná v centru Litoměřic v příměstském lesoparku. Zhruba po dvaceti minutách chůze se dostanete z centra na zalesněnou vyvýšeninu, které se říká Mostná hora nebo Mostka. Své jméno získala kvůli těžbě dřeva z jejích svahů. Toto dřevo využili dělníci v osmnáctém století na stavbu litoměřického barokního mostu přes Labe.

Zahrajte si hru Únikovka – Hra s časem

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shopy

ZA KOLIK: Od 319 Kč



Skvělá hra na dlouhý večer nebo deštivé odpoledne. Únikovka - Závod s časem pro hráče od 12 let je plná rébusů. Účastníci nesoupeří mezi sebou, ale spolupracují, a hru lze hrát i v jednom. V Únikovce zavítáte do laboratoře profesora Ciassa, který experimentoval s plynutím času. Jenže kam se profesor poděl, a co jeho experimenty? O to už se musíte postarat vy. Na nalezení řešení máte 60 minut. V kooperativní hře pro jednoho až šest hráčů vás čeká odhalování nových pravidel, nových rébusů, hlavolamy, hádanky a nápovědy. Protože při opakovaném hraní už budete znát řešení, je vhodné Únikovku od Albi poslat dále a darovat třeba přátelům.

Přečtěte si knihu Zamkni poslední dveře

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shopy

ZA KOLIK: Od 99 Kč



Jules našla práci snů. Nedávno se rozešla s přítelem, a tak jí podmínky nového zaměstnavatele maximálně vyhovují: žádné návštěvy, žádné noci strávené mimo byt, žádné rušení ostatních obyvatel domu. Hlídá totiž byt na Manhattanu. Jak se seznamuje s obyvateli a ostatními pracovníky v domě, začne pociťovat náklonnost ke kolegyni Ingrid, která jí připomíná vlastní sestru, o niž přišla před osmi lety. Když se jí žena svěří s obavami ohledně historie domu, Jules začne být velmi znepokojena. Přečtěte si knihu od Rileyho Sagera a zjistěte, jak příběh dopadne.