Avatar vás v kině Máj zavede do světa Pandory

Kdy: Sobota 7. ledna od 14 a od 19.30 hodin

Kde: Kino Máj Litoměřice

Za kolik: 150 korun

Film Avatar: The Way of Water nabízí filmový zážitek na zcela nové úrovni. James Cameron vrátí diváky zpět do nádherného světa Pandory ve velkolepém a strhujícím dobrodružství plném akce. Ve filmu Avatar: The Way of Water se po více než deseti letech znovu setkáváme s Jackem Sully, Neytiri a jejich dětmi, kteří stále bojují za to, aby se udrželi v bezpečí a naživu. Filmové pokračování Avataru promítá kino Máj v sobotu 7. ledna od 14 hodin a od 19.30 hodin. Lístek stojí 150 Kč.