Na jeden večer do Salvadoru KDY: Pátek 6. května od 16.30 KDE: Keramikafé Dlouhánka, Litoměřice ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Společenský večer s povídáním o Salvadoru - malé zemi ve střední Americe, spojeným s ochutnávkou středoamerické kuchyně. Průvodcem bude Dany Josué Vigil Avilés, který se v San Salvadoru narodil. Akce začíná v pátek 6. Května v 16.30 v Keramikafé Dlouhánka.

Benefiční volejbalový turnaj pro hospic

KDY: Sobota 7. května

KDE: Sportovní hala Gymnázia Josefa Jungmanna, Litoměřice

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Tradiční jarní benefiční turnaj pro hospic se uskuteční 7. května. Zázemí venkovního sportovního areálu poskytla 5. Základní škola Masarykova Litoměřice. Akci jako každoročně pořádá pro hospic Zdena Terezie Špringlová. Vedení sportovní části bude mít opět na starost Petra Černá.

Jóga pro předškolní děti vás zaujme

KDY: Sobota 7. května od 9.30

KDE: Knihovna Karla Hynka Máchy, Litoměřice

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Litoměřická knihovna pořádá zajímavou akci. Lektorka Alice předává dětem základy jógy hravou formou a jednotlivé jógové pozice doprovází veselou básničkou či písničkou. Účastníci si s sebou musí přinést podložku.

Zajděte do LovoCafé na Hledá se Dory

KDY: Neděle 8. května od 10.30

KDE: LovoCafé, Lovosice

ZA KOLIK: Zdarma



Tradiční dětské promítání v LovoCafé tentokrát nabídne snímek Hledá se Dory. Vrací se oblíbená modrá rybka Dory, která si spokojeně žije na korálovém útesu s Nemem a Marlinem. Pak si ale Dory z ničeho nic vzpomene, že kdysi a kdesi ztratila své rodiče. Společně s Marlinem a Nemem se vydá na strhující dobrodružství napříč oceánem, až do prestižního Mořského akvária v Kalifornii, kde se léčí nemocní mořští živočichové. Při hledání maminky a tatínka potkává Dory tři svérázné obyvatele Mořského akvária: První je Hank, nerudný chobotničák, který úspěšně uniká zřízencům; druhý je Bailey, samec běluhy, který sám sebe přesvědčil, že mu nefunguje echolokace, a třetí je krátkozraká velryba jménem Naděje. Při prohledávání moderního akvária dojde Dory se svými kamarády k poznání, že své blízké máme nejraději kvůli jejich nedostatkům, a že to nejdůležitější na světě je přátelství a rodina.

Ska & reggae Session v Rendě vás zaujme

KDY: Sobota 7. Května od 20 hodin

KDE: Club Renda, Roudnice nad Labem

ZA KOLIK: 280 korun

Pokud patříte mezi fanoušky hudebního stylu reggae, neměli byste na této akci chybět. Těšit se můžete na Fast Food Orchestra (ska-reggae), Uraggan Andrew & Reggae Orthodox (reggae). Vstupenky se dají koupit na místě za 280 korun.