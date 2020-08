Kubánský večer na lodi

KDY: Pátek 7. srpna od 19 hodin

KDE: Přístaviště Litoměřice

ZA KOLIK: 490 Kč

V Litoměřicích si lidé budou moci v pátek užít Kubánský večer na lodi. Na taneční vlně v kubánském stylu do nočních hodin návštěvníky na palubě čeká živá kubánská kapela, nabídka míchaných nápojů na baru a dobroty z grilu. Budou mít příležitost vyzkoušet si i latinsko-americké tance. Nástup na loď je v Přístavišti Litoměřice v 19 hodin, následuje dvouhodinová plavba po městě.

Hudební večery na Václavském náměstí

KDY: Pátek 7. srpna od 18 hodin

KDE: Václavské náměstí Lovosice

ZA KOLIK: Zdarma



Pokud máte rádi hudební koncerty pod širým nebem, neměli byste na této akci chybět. Hudební večery pokračují dál, tentokrát vystoupí na Václavském náměstí v Lovosicích skupiny Áda Škarda band či Duo Jazz. Využijte možnosti venkovního posezení a užijte se příjemný večer.

Filmy pod širým nebem

KDY: Pátek 7. srpna od 21 hodin

KDE: Letní kina na Litoměřicku



Na filmy pod širým nebem stále mohou vyrazit lidé na Litoměřicku. Letní kino na Střeleckém Ostrově bude promítat v pátek 7. srpna od 21 hodin Než skončí léto. Letní kino v Roudnici nad Labem chystá ve stejnou dobu film Tenkrát v Hollywoodu.

Kinetické sochy Františka Svátka

KDY: do 27. září

KDE: Severočeské galerie výtvarného umění, Litoměřice

ZA KOLIK: Zdarma



Kinetické objekty Františka Svátka jsou vyjádřením harmonie mezi kulturou a naturou, lidským a božským, nebem a zemí. Je lhostejné, zda je jako médium použita voda či vzduch. Vyprázdnění naplňuje, ohnutí napřimuje. Těžké je základem lehkého, měkké vítězí nad tvrdým a nekonečná proměnlivost situací a věcí zaručuje rovnováhu našeho světa i našich životů. Harmonie a uměřenost je od nepaměti také jedním z atributů krásy.

Oslavy 45. výročí filmu Páni kluci

KDY: Sobota 8. srpna od 10.30

KDE: Zubrnice



Už na tuto sobotu připravil spolek Zubrnická museální železnice oslavy 45. výročí od natočení oblíbeného filmu Páni kluci. Na nádraží v Zubrnicích se od 10,30 hodin lidé budou moci setkat s hlavní dětskou hvězdou filmu Michalem Dymkem, který se divákům do paměti vryl jako rošťák Tomáš. Do Zubrnic přijede také režisér Zdeněk Zelenka, který do filmu vybíral dětské postavy. Pravidelný spoj historické autobusové linky s odjezdem v 10 hodin z Úštěka do Zubrnic bude navíc doplněn o příjemné překvapení.

Kočovné divadlo

KDY: Pátek 7. srpna od 18 hodin

KDE: Jezero Chmelař

ZA KOLIK: Dobrovolné vstupné



Na první pláž jezera Chmelař v Úštěku míří dnes kočovné divadlo. Představení Říkání o doktoru Faustovi začne v 18 hodin. Jak dopadne pyšný profesor, který si myslí, že přechytračí ďábla? Jak ho čertovo kvítko nakonec doběhne? A co všechno přemůže láska? Návštěvníky pobaví strašlivá, humorná a romantická variace klasické pověsti o dobru a zlu v podání čtyř kočovných herců a jedné tahací harmoniky. A jako přídavek krátké detektivky podle Karla Čapka. Vstupné je dobrovolné.