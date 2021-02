Vydejte se na Helfenburk u Úštěka

KDY: Kdykoliv

KDE: Úštěk, Litoměřicko

ZA KOLIK: Zdarma

Udělejte si příjemný výlet a navštivte zříceninu hradu Helfenburk. Jedná se o pozůstatky hradu ze 14. století. Hrad podle dochovaných materiálů vystavěli Páni z Klinštejna, kteří pocházejí z roku Ronovců v první polovině 14. století. V průběhu let hrad měnil majitele, kteří se o něj střídavě starali. Až v roce 1887 tehdy už zříceninu hradu zakoupil hrabě Josef von Schroll a nechal ji upravit. Následně začali tento objekt navštěvovat masivněji turisté. V letech 1887 až 1890 dostavěl rozbořené třetí patro třiceti metrů vysoké věže. Na ni se dalo vyšplhat po 143 schodech.

Z Úštěku vede přímo ke zřícenině žlutá turistická značená cesta (přibližně 6 km), která vede přes Lhotu, kolem hájovny a dále Ptačím dolem (cesta je vhodná i pro jízdu na kole a s kočárkem). V blízkosti hradu jsou dvě parkoviště. Nejvyužívanější se nachází nedaleko obce Ostrá, odkud lze k hradu přijít dvěma cestami - po červeném okruhu do Ptačího dolu a dále po žluté (zhruba 2 km), nebo severní cestou po červeném okruhu (cca 3 km). Méně využívané parkoviště se nachází na kraji obce Rašovice, odkud k hradu vede polní cesta po zelené turistické cestě (1,5 km).

Podniktěne výlet na Trojhoru

KDY: Kdykoliv

KDE: Třebušín, Litoměřicko

ZA KOLIK: Zdarma



Zhruba devět kilometrů severovýchodně od Litoměřic se nachází neovulkanický kopec Trojhora. Vrchol má podobu skalnatého hřbetu, který je 150 metrů dlouhý. Pokud si chcete udělat výlet zimní zasněženou krajinou, můžete se na Trojhoru vypravit. Dostanete se na ni po žluté turistické trase, která vede z Třebušína do Staňkovic. Z této trasy vede jedna z odboček právě na Trojhoru. Trojhora patří mezi zajímavá místa Českého středohoří.

Vypravte se na Levín

KDY: Kdykoliv

KDE: Levín, Litoměřicko

ZA KOLIK: Zdarma



Na kopci nad obcí Levín se nachází zřícenina hradu Levín. Je zajímavé, že existenci hradu nezachycují žádné písemné prameny. První písemná zmínka o Levínu pochází z roku 1352 a je možné, že v tomto roce už hrad nestál. Zmíněn je až v listině z roku 1538, v té se ovšem uvádí pouze „v Hradišti pod Levínem". Hrad podle všeho vznikl ve druhé polovině 13 století a zanikl v průběhu 14. století. Půdorys hradu byl oválný. Na vrcholu kopce dnes nestojí žádné zdi, pouze v jižním úbočí jsou fragmenty hradby a v severovýchodní části se nachází zbytek přízemí objektu, kterým mohla být kaple. V roce 2005 došlo k poškození hradního areálu. Během následného záchranného archeologického průzkumu byla nalezena řada architektonických článků z konce 14. století a doložena existence hradby, dvou bran a průběh přístupové cesty od severovýchodu.

Zahrajte si Výbušná koťákta

KDY: Kdykoliv

KDE: E-Shopy

ZA KOLIK: 509 Kč



Pokud rádi hrajete napínavé hry, právě jste našli tu pravou! Populární hra z kickstarteru Výbušná koťátka je kočičí verzí ruské rulety. Hráči si postupně během tahů dobírají karty z balíčku, avšak jakmile jeden z nich obdrží kartu vybuchujícího koťátka, hru prohrává. Některé karty vám ale pomohou se výbuchu vyhnout, třeba tím, že se budete moci podívat na karty ještě předtím než si je vezmete, přinucením protihráče vzít si několik karet najednou nebo zamícháním balíčku. Hra je určena pro 2-5 hráčů a věřte, že s každou další kartou je hra napínavější a napínavější. Objevte své skryté strategické dovednosti a užijte si spoustu zábavy s rodinou, přáteli a Výbušnými koťátky.

Vyzkoušejte hru Desítka

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shopy

ZA KOLIK: 489 Kč



Zahrajte si s rodinou nebo s kamarády na párty zábavnou vědomostní hru Desítka, u které nebudete muset na svůj tah čekat tak dlouho jako u jiných her. Hra obsahuje různé vědomostní okruhy, ke kterým přísluší 10 otázek a 10 možných odpovědí. Odpovíte-li na otázku správně, získáváte jeden z žetonů odpovědí jako bod. V dalším kole můžete hledat další správnou odpověď na otázku. Odpovíte-li špatně, můžete však získané body z předchozího kola ztratit. Risknete to nebo budete raději hrát na jistotu? Hra Desítka je skvělou hrou pro partu přátel, kteří si u ní užijí spoustu zábavy.

Přečtěte si knihu Království

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shopy

ZA KOLIK: 359 Kč



Dva bratři. Jedno království. Nespočet tajemství.Do zapadlé vsi v norských horách se z ciziny vrací zdejší rodák Carl Opgard a přiváží s sebou návrh na výstavbu luxusního wellness hotelu. Jeho bratr Roy se těší, že v malém hospodářství, kde oba vyrůstali, bude konečně živěji. Jenže Carl s sebou přináší také velké problémy a jako vždy spoléhá na to, že starší sourozenec je za něj vyřeší. Udělá však Roy to, co po něm bratr žádá, zvlášť když se začíná ukazovat, co všechno mu Carl zatajil? Přečtěte si knihu Království od norského spisovatele Jo Nesba.